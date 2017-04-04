Неподалік Мар'їнки сталося бойове зіткнення

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Вівторок, 4 квітня 2017, 22:28

У районі Мар'їнки відбулося бойове зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою бойовиків.

Про це у вівторок ввечері повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, група бойовиків, з напрямку населеного пункту Трудівське, що розташоване на тимчасово непідконтрольній Україні території, намагалась приховано наблизитися до українських позицій, але їх помітили.

"Командир бригади, враховуючи пряму загрозу життю і здоров'ю підлеглих, прийняте рішення на застосування зброї. Під натиском вогню противник, ведучи вогонь у відповідь, відійшов", - повідомили у штабі.

"Після дорозвідки нашими військовослужбовцями ділянки бойового зіткнення було знайдено тіло бойовика зі зброєю та боєприпасами, без документів", - додали в прес-центрі.

Українська правда

Теми: АТО
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