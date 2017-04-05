Росія здійснила понад 7 тисяч кібератак проти України – Полторак

Впродовж останніх трьох років РФ здійснила більше 7 тисяч різноманітних кібернетичних атак на Україну.

Про це розповів міністр оборони України Степан Полторак під час візиту до Оттави, передає Укрінформ.

"За час ведення бойових дій протягом останніх трьох років РФ здійснила більше 7 тис кібератак на Україну", - сказав Полторак.

З огляду на це він закликав Канаду розвивати співпрацю із Україною у сфері кібернетичної безпеки.

"Ми не маємо обмежуватися якимсь одним напрямком співпраці, необхідно працювати дуже широко і в тому числі щодо питань, пов’язаних з кіберзахистом", - зазначив міністр оборони України.

у понеділок в Оттаві було підписано "Домовленості про оборонне співробітництво між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Канади та ЗС Канади".

Цей документ є одним із міжвідомчих договорів, необхідних для відкриття Україні доступу до канадського ринку зброї.