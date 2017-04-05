У штабі АТО уточнили, де минулої доби поранено 5 бійців

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 5 військових зазнали поранень.

Про це на брифінгу в середу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, п'ятеро наших воїнів отримали поранення", – сказав полковник.

За словами Лисенка, цих санітарних втрат сили АТО зазнали в результаті ворожих обстрілів у Кримському – 1 поранений, Красногорівці –2 та Богданівці – 2.

"Незважаючи на запровадження режиму припинення вогню на лінії зіткнення за минулу добу інтенсивність ворожих обстрілів знову зросла. Всього противник 54 рази порушив режим тиші. З них – 4 мінометні обстріли ключових районів оборони на донецькому та маріупольському напрямках", – зазначив речник АТО.

Також Лисенко нагадав, що ворог спровокував бойове зіткнення з українськими захисниками.

Валентина Романенко, УП