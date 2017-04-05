ГПУ просить заочне розслідування проти Поклонської, Аксьонова та Kо

766 переглядів
0
Середа, 5 квітня 2017, 17:24

ГПУ просить Печерський райсуд Києва надати дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно так званого прем’єра окупованого Криму Сергія Аксьонова та російського "прокурора" півострова Наталії Поклонської.

Про це сказано у повідомленні Генпрокуратури.

Це саме стосується інших московських ставлеників - Володимира Константинова, Сергія Абісова , а також  Мельниченка, Шахова, Темиргалієва, Зими, Чалого та Дойникова.

Рішення суду про надання такого дозволу надасть можливість завершити досудове розслідування стосовно так званих високопосадовців АР Крим та Севастополя, незважаючи на їх переховування на тимчасово окупованій території України, шляхом направлення обвинувальних актів до суду.

ГПУ заявляє, що зазначені особи упродовж лютого-березня 2014 року, перебуваючи на території Криму, створили злочинну організацію з метою насильницького повалення конституційного ладу та зміни меж території України всупереч установленого порядку, а також брали участь у ній.

 

Їм інкримінують ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109 (вчинення дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади), ч. 4 ст.28, ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до тяжких наслідків), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) КК України, П. Зими та О. Чалого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст.28, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 255 КК України.

Як відомо, Поклонська зараз є депутатом Державної Думи РФ.

Українська правда

Теми: Генпрокуратура Крим
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Махніцький зібрався йти шляхом Шокіна і судитися з Порошенком 3 квітня 2017, 14:36
ГПУ закрила провадження щодо "потерпілого" Охендовського 3 квітня 2017, 14:01
Вороненкова допитували щодо злочинів під час Євромайдану - ГПУ 1 квітня 2017, 20:58
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Бойовики гатять по Авдіївці - Донецька  фільтрувальна станція не працює
НАБУ взялося за формулу "Роттердам+"
Надійшли кошти від МВФ та ЄС – резерви зросли до 16,7 мільярда
Україна зобов’язалася ввести абонплату за газ до кінця липня
Усі новини
БЖ-Їжа

10 закладів Києва, дружніх до батьків з дітьми

На Марс!

Серед тих, хто "обживатиме" Марс з Ілоном Маском у 2022 році, буде українець