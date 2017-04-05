Питання оновлення НАЗК перенесли на наступний тиждень

Кабінет міністрів у середу не схвалив законопроект щодо зміни складу і керівництва Національного агентстсва запобігання корупції.

Уряд вирішив провести додаткові консультації, у тому числі з західними послами.

Раніше співрозмовники УП в Кабміні та парламенті прогнозували, що у середу Кабмін схвалить напрацьований робочою групою законопроект, а в четвер його схвалить Верховна Рада.

Однак, як повідомило УП джерело в уряді, у середу Кабмін вирішив додатково проконсультуватись із послами і допрацювати проект змін.

Презентація цих змін має відбутись до кінця поточного тижня, а вже наступного тижня він має потрапити у парламент.

Як відомо, у середу голова НАЗК Наталія Корчак звітувала про роботу відомства у Верховній Раді, де заявила, що збої в системі електронного декларування відбуваються одночасно із заявами прем'єра Володимира Гройсмана.

Більше про скандал навколо НАЗК читайте у статті Антикорупційний похід Гройсмана та Петренка. Що відбувається із НАЗК

Українська правда