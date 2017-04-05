Питання оновлення НАЗК перенесли на наступний тиждень

852 перегляди
0
Середа, 5 квітня 2017, 18:10

Кабінет міністрів у середу не схвалив законопроект щодо зміни складу і керівництва Національного агентстсва запобігання корупції.

Уряд вирішив провести додаткові консультації, у тому числі з західними послами.

Раніше співрозмовники УП в Кабміні та парламенті прогнозували, що у середу Кабмін схвалить напрацьований робочою групою законопроект, а в четвер його схвалить Верховна Рада.

Однак, як повідомило УП джерело в уряді, у середу Кабмін вирішив додатково проконсультуватись із послами і допрацювати проект змін.

Презентація цих змін має відбутись до кінця поточного тижня, а вже наступного тижня він має потрапити у парламент.

Як відомо, у середу голова НАЗК Наталія Корчак звітувала про роботу відомства у Верховній Раді, де заявила, що збої в системі електронного декларування відбуваються одночасно із заявами прем'єра Володимира Гройсмана.

Більше про скандал навколо НАЗК читайте у статті Антикорупційний похід Гройсмана та Петренка. Що  відбувається із НАЗК

Українська правда

Теми: НАЗК Гройсман
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Мін'юст готує заборону на величезні премії для НАЗК 5 квітня 2017, 17:02
Корчак: Лише коли Гройсман починає говорити, відбуваються збої у реєстрі 5 квітня 2017, 14:42
Ляшко – Корчак: Вам за $300 студенти КПІ зроблять і реєстр, і сайт 5 квітня 2017, 14:29
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Бойовики гатять по Авдіївці - Донецька  фільтрувальна станція не працює
НАБУ взялося за формулу "Роттердам+"
Надійшли кошти від МВФ та ЄС – резерви зросли до 16,7 мільярда
Україна зобов’язалася ввести абонплату за газ до кінця липня
Усі новини
БЖ-Їжа

10 закладів Києва, дружніх до батьків з дітьми

На Марс!

Серед тих, хто "обживатиме" Марс з Ілоном Маском у 2022 році, буде українець