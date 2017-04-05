Бойовики поранили одного українського бійця в зоні АТО

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Середа, 5 квітня 2017, 19:28

Протягом дня середи один український військовий у зоні АТО отримав поранення.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у середу.

Вказується, що ситуація в районі проведення АТО залишається контрольованою, але бойовики продовжують збройні провокації. Всього за день вони здійснили 18 обстрілів позицій ЗСУ.

"На Донецькому напрямку ворог відкривав вогонь з мінометів 82 калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Авдіївки. Опорні пункти поблизу Водяного обстрілював з підствольних гранатометів та стрілецької зброї. По позиціях в районі Пісків та Зайцевого гатив з великокаліберних кулеметів. В районі Пісків також активно діяв ворожий снайпер", - йдеться у повідомленні.

"Поблизу Маріуполя ворог обстріляв з мінометів 82 калібру, гранатометів та стрілецької зброї захисників Красногорівки. З великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах в районі Павлополя та Водяного. Захисників Широкиного обстрілював зі стрілецької зброї. Поблизу Новотроїцького не давав спокою ворожий снайпер", - повідомили у прес-центрі.

Також повідомляється, що на Луганщині бойовики стріляли із 120 мм міномету.

Українська правда

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