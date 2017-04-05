В Європарламенті відклали розгляд українського безвізу через повідомлення про пожежу

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Середа, 5 квітня 2017, 19:44

Засідання Європейського парламенту в Страсбурзі було перервано через повідомлення про пожежу в будівлі.

Депутатів та співробітників ЄП на деяких час попросили вийти з зали, повідомляє кореспондент Європейської правди.

Перерва почалася приблизно о 19.05 за київським часом. В ЄП в цей час відбувався розгляд питання, що передує українському. Головуючий оголосив, що спрацювала пожежна сигналізація.

Виходячи з подальшого розвитку подій, повідомлення було хибним. За 20 хвилин засідання поновилося, однак через неочікувану перерву розгляд українського питання був відкладений.

Очікується, що обговорення українського безвізу розпочнеться близько восьмої за київським часом.

Голосування заплановане на четвер, 6 квітня.

Теми: візи Європа
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