Прокурор здався правоохоронцям, зізнавшись у вбивстві

Співробітник прокуратури Тернопільської області прийшов до правоохоронців, щоб зізнатися у вбивстві.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Рівненської області.

Згідно з інформацією, 1 квітня у приватному будинку в місті Дубно знайшли мертвою з вогнепальними пораненнями жінку-адвоката та тяжко пораненого її чоловіка – пенсіонера органів внутрішніх справ.

Чоловіка госпіталізували до реанімації районної лікарні.

"Після проведення комплексу слідчих (розшукових) дій встановлена причетність до цього тяжкого злочину жителя Тернопільської області - працівника прокуратури цієї області. Останній після кількох днів пошуку його правоохоронцями сам з’явився до слідчих прокуратури Рівненської області для дачі показів", - розповіли у відомстві.



Прокуратура Рівненської області 4 квітня повідомила правоохоронцю про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч.2 ст. 15, п.1 ч.2 ст.115 КК України (замах на умисне вбивство двох або більше осіб).



До суду направили клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

Українська правда