Прокурор здався правоохоронцям, зізнавшись у вбивстві

5387 переглядів
0
Середа, 5 квітня 2017, 20:38

Співробітник прокуратури Тернопільської області прийшов до правоохоронців, щоб зізнатися у вбивстві.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Рівненської області.

Згідно з інформацією, 1 квітня у приватному будинку в місті Дубно знайшли мертвою з вогнепальними пораненнями жінку-адвоката та тяжко пораненого її чоловіка – пенсіонера органів внутрішніх справ.

Чоловіка госпіталізували до реанімації районної лікарні.

"Після проведення комплексу слідчих (розшукових) дій встановлена причетність до цього тяжкого злочину жителя Тернопільської області - працівника прокуратури цієї області. Останній після кількох днів пошуку його правоохоронцями сам з’явився до слідчих прокуратури Рівненської області для дачі показів", - розповіли у відомстві.

Прокуратура Рівненської області 4 квітня повідомила правоохоронцю про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч.2 ст. 15, п.1 ч.2 ст.115 КК України (замах на умисне вбивство двох або більше осіб).

До суду направили клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

Українська правда

Теми: прокуратура Рівне Тернопіль
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Соболєв сказав, хто хоче позмагатися за крісло аудитора НАБУ 5 квітня 2017, 15:42
Підозрюваний у вбивстві адвоката на Рівненщині здався поліції 5 квітня 2017, 06:35
САП запустила реєстр справ, які передала до суду 31 березня 2017, 13:01
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Бойовики гатять по Авдіївці - Донецька  фільтрувальна станція не працює
НАБУ взялося за формулу "Роттердам+"
Надійшли кошти від МВФ та ЄС – резерви зросли до 16,7 мільярда
Україна зобов’язалася ввести абонплату за газ до кінця липня
Усі новини
БЖ-Їжа

10 закладів Києва, дружніх до батьків з дітьми

На Марс!

Серед тих, хто "обживатиме" Марс з Ілоном Маском у 2022 році, буде українець