Бойовики гатять по Авдіївці - Донецька  фільтрувальна станція не працює

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Середа, 5 квітня 2017, 21:09

Донецька фільтрувальна станція припинила роботу через обстріли бойовиків.

Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції у Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

"Бойовики не припиняють обстрілів Авдіївки. Стара частина міста, вул.Шевченка, 75. Чоловік, 1955 року народження, отримав осколкове поранення плеча. Під час обстрілу займався справами в огороді", - написав він на Facebook.

За словами Аброськіна, станом на 20.00 Донецька фільтровальна станція не працює.

Водночас голова Донецької ОВЦА Павло Жебрівський додав, що незаконні збройні формування обстрілюють житлові квартали Авдіївки з мінометів.

"Це у них такий режим припинення вогню! В старій Авдіївці, на вул Шевченка осколкове поранення правого плеча отримав 62-літній мешканець. Міна розірвалась у подвір'ї приватного будинку. Чоловіка вже перевезли в міську лікарню. Обстріл міста триває", - уточнив він.

Як відомо, кілька годин тому повідомлялося, що Донецька фільтрувальна станція відновила роботу.

Українська правда

Теми: Авдіївка Донецьк
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