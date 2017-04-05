Держдума дозволила правоохоронцям проігнорувати "Он вам не Димон"

2013 переглядів
0
Середа, 5 квітня 2017, 21:57

Держдума Росії відмовилася просити у правоохоронців інформацію, необхідну для перевірки тверджень із розслідування про можливі корупційні дії прем’єр-міністра країни Дмитра Медведєва.

Як повідомляє Радіо Свобода, голова комітету нижньої палати російського парламенту з безпеки і протидії корупції Василь Піскарьов, виступаючи на сесійному засіданні, заявив, що розслідування Олексія Навального "не мають нічого спільного з істиною і тим більше з боротьбою з корупцією", а дані цих розслідувань є "симбіозом бруду, фантазії, постановок трюків і фальсифікацій із яскраво помітним політично-провокаційним підтекстом".

Натомість Держдума вирішила просити в Генеральної прокуратури Росії інформацію про можливі корупційні зв’язки свого колишнього депутата, небіжчика Дениса Вороненкова, який утік до України і був убитий 23 березня в Києві. Підставою для цього стали деякі публікації про нього в російських засобах інформації.

Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального ще 2 березня оприлюднив розслідування про незадекларовану нерухомість Дмитра Медведєва в Росії і за її межами. Фільм має назву "Он вам не Димон".

26 травня по всій Росії пройшли антикорупційні акції протесту, учасники яких вимагали від прем’єра відповісти на висунені йому звинувачення.

Сам Медведєв уперше прокоментував їх тільки у вівторок, 4 квітня, назвавши матеріали розслідування "нісенітницею і папірчиками".

Теми: Медведєв Росія корупція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Медведєв відреагував на "Он вам не Димон" 4 квітня 2017, 16:46
Медведєв: РФ наступила на горло терористам, але треба довести до кінця 4 квітня 2017, 16:38
Пєсков про яхти й дачі Медведєва: активісти не володіють інформацією 1 квітня 2017, 15:18
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Бойовики гатять по Авдіївці - Донецька  фільтрувальна станція не працює
НАБУ взялося за формулу "Роттердам+"
Надійшли кошти від МВФ та ЄС – резерви зросли до 16,7 мільярда
Україна зобов’язалася ввести абонплату за газ до кінця липня
Усі новини
БЖ-Їжа

10 закладів Києва, дружніх до батьків з дітьми

На Марс!

Серед тих, хто "обживатиме" Марс з Ілоном Маском у 2022 році, буде українець