У Полтаві сталися сутички на акції протесту проти забудови, є поранені

У Полтаві біля арки по вулиці Соборності зібралася акція протесту проти забудови, яка згодом переросла в сутички. Є постраждалі і затримані.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі.

Мітинг почався близько 19:00. Спочатку він налічував до 50 осіб, потім кількість мітингувальників зросла до понад 300.

У поліції заявили, що спочатку акція протесту проходила мирно, люди стояли з плакатами і словесно висловлювали невдоволення. В один з моментів між представниками приватної охоронної фірми і протестуючими раптово виникла бійка.

В результаті зіткнення постраждали три людини. Одна людина отримала ножове поранення, ще одна - ушкодження голови, ймовірно, через удар дерев'яною палицею. Також травмований патрульний поліцейський, швидше за все, у нього перелом носа.

Всі троє постраждалих госпіталізовані.

Також правоохоронці затримали 8 найбільш активних учасників мітингу з обох сторін, їх особи встановлюються.

"З метою недопущення ескалації конфлікту, в ситуацію втрутилися працівники поліції. Вони розмежували конфліктуючі сторони і продовжують нести службу на місці події. Зі сторонами конфлікту проводилися перемовини щодо припинення радикальних дій, які загрожують життю і здоров'ю оточуючих громадян. На даний момент активного протистояння немає.", - заявили в поліції.