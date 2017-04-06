У Маріуполі на території школи знайшли боєприпаси

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Четвер, 6 квітня 2017, 03:15

У Маріуполі в Приморському районі на території школи поліцейські виявили вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

"Граната Ф-1 та 84 патрони калібром 5,45 мм знаходилися на відстані близько 40 м від школи. Будь-якої миті небезпечний арсенал могли знайти діти", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що боєприпаси були виявлені поліцейськими, які разом з директором навчального закладу оглядали територію перед висадкою дерев на шкільному подвір'ї. Місце було терміново оточено і ретельно обстежено.

"Арсенал було вилучено. Крім того, поліцейські обстежили всю пришкільну територію. Інших небезпечних предметів не виявлено", - відзначили в поліції.

Походження боєприпасів встановлюється. Проводиться перевірка.

Теми: поліція
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