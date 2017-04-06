СБУ запобігла закупівлі автобусів з Росії на 2,4 млн гривень

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Четвер, 6 квітня 2017, 04:42

Служба безпеки запобігла в зоні проведення АТО закупівлі російських автобусів на суму 2,4 млн гривень.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Нанесення 2,4 млн грн економічних збитків державі під час проведення тендерних закупівель попередила Служба безпеки України у районі проведення антитерористичної операції", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що за результатами аналізу відкритих торгів на закупівлю транспорту, що проводило одне з комунальних підприємств міста Лиман Донецької області, переможець повинен був постачати замовнику автобуси марки "ПАЗ" виробництва ТОВ "Павловський автобусний завод" (РФ).

В СБУ підкреслили, що це є прямим порушенням вимог розпорядження Кабміну "Про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів".

Після втручання СБУ тендерний комітет відхилив пропозицію переможця торгів.

Теми: СБУ АТО
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