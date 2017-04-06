ЗМІ: Південна Корея успішно випробувала балістичну ракету

Південна Корея провела успішні випробування балістичної ракети дальністю 800 км, яка може досягати будь-якої точки КНДР.

Про це в четвер повідомило агентство Younhap з посиланням на джерела в оборонному відомстві.

Відзначається, що це стало ще одним серйозним попередженням для Північної Кореї, яка продовжує розвивати свої ракетну і ядерну галузі, незважаючи на заборону світової спільноти.

"Нещодавно був проведений пробний пуск балістичної ракети типу Hyunmoo з дальністю 800 км на випробувальному полігоні Anheung Агентства з розвитку оборони, який знаходиться під контролем Міністерства оборони. Оцінюється, що він був успішним", - заявило джерело.