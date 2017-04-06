Склади у Балаклії могли підпалити з безпілотника, записи камер вилучили

Диверсію на складах арсеналу в Балаклії у ніч проти 23 березня могли скоїти цивільні особи за допомогою безпілотного літального апарату.

Про це йдеться у частині постанови Київського райсуду Харкова від 28 березня 2017 року щодо розгляду клопотання слідчого в особливо важливих справах управління СБУ в Харківській області, передає "Укрінформ".

Слідчий просив накласти арешт на сервер військової частини А 1352 у Балаклії та відеореєстратор в/ч для розслідування диверсії на арсеналі.

"Згідно з клопотанням, близько 02:40 23 березня диверсію скоїли на цей час невстановлені цивільні особи за допомогою безпілотного літального апарату, внаслідок чого на технічній території арсеналу відбулася детонація ракет ЗМ9-ЗРК "Бук-М1" та снарядів 152 мм", – йдеться у постанові.

Суд задовольнив клопотання слідчого СБУ і наклав арешт на два комп'ютерних блоки військової частини А 1352.

Як зазначено у тексті, 25 березня слідчий направив на адресу військової частини запит, щоб отримати носії інформації – записи зі встановлених в частині відеокамер.

Того ж дня військові надали два комп'ютерних блоки (сервер та відеореєстратор) з приміщення вартової служби, які мають доказове значення, включаючи записи з відеокамер.

Представник військової частини А 1352 на судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, якою просив розглядати клопотання слідчого без нього.

Як відомо, під ранок 23 березня у місті Балаклія Харківської області спалахнули склади військового арсеналу та відбулася детонація снарядів.

Тоді з прилеглих територій евакуювали 36 тисяч мешканців. Гасили пожежу кілька днів, а її наслідки долають досі.

За даними міністра оборони Степана Полторака, після пожежі на базі збереження у Балаклії залишилося трохи більше 30% боєприпасів, які там зберігалися.