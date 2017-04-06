Справу про розкрадання на ОПЗ суд розглядатиме в закритому режимі

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення розглядати справи колишнього голови наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Переломи і першого заступника голови правління заводу Миколи Щурикова щодо розкрадання коштів у закритому режимі.

Про це повідомляє в четвер Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Згідно з повідомленням, суд задовольнив клопотання захисника обвинуваченого Щурикова М.О.

Вказане клопотання захисник мотивував "наявністю ризику розголошення державної таємниці".

Водночас у САП вказують, що в матеріалах досудового розслідування, з якими сторона захисту ознайомилася, відсутні документи, які б містили таку інформацію, у тому числі і стосовно наявних матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій відповідно до чинного законодавства скасовано грифи секретності.

На думку прокурорів, захист боїться присутності представників громадськості на судових засіданнях.



"Попри заперечення прокурора щодо необґрунтованості вказаного клопотання, за результатами підготовчого судового засідання, вказане клопотання захисту задоволено та ухвалено рішення про подальший розгляд у вказаному кримінальному провадженні у закритому судовому засіданні. При цьому, оголошено лише вступну та резолютивні частини ухвали суду", – йдеться в повідомленні САП.



Водночас сторона обвинувачення обіцяє вживати заходів до забезпечення безумовного дотримання принципів гласності та відкритості судового провадження при розгляді указаного кримінального провадження.



У САП також наголошують, що до закінчення оголошення прокурором обвинувального акту судовий розгляд у кримінальному провадженні вкотре відкладено до 22 травня 2017 року з огляду на зайнятість суддів колегії суддів.

Як відомо, Перелома підозрюється Національним антикорупційним бюро в тому, що, будучи головою наглядової ради Одеського припортового заводу, він був причетний до розкрадання коштів ОПЗ при покупці заводом природного газу у ТОВ "Енергоальянс".

14 липня 2016 року в справі про розтрату коштів "Одеського припортового заводу" було затримано голову наглядової ради ОПЗ Сергія Перелому й першого заступника цього підприємства Миколу Щурикова.

Українська правда

