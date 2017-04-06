МВС запустило новий онлайн-сервіс боротьби зі злочинністю

МВС запустило онлайн-сервіс Державної міграційної служби – базу даних недійсних, викрадених або втрачених документів, що посвідчують особу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

За її даними, новий сервіс дає можливість за серією та номером перевіряти внутрішній і закордонний паспорти та інші документи, що посвідчують особу, які можуть підробляти та використовувати у шахрайських схемах злочинці.

"Швидка, проста і безкоштовна перевірка дійсності паспорта стане ефективною страховкою від шахраїв, які використовують підроблені паспорти для шахрайських схем", - йдеться в повідомленні.

Наразі сервіс працює в тестовому режимі, тож МВС запрошує користувачів приєднуватись до процесу тестування і поліпшення. Для цього на сторінці передбачена спеціальна опція зауважень та пропозицій.

Як відомо, на сайті МВС вже запроваджена низка онлайн-сервісів – зокрема там можна перевірити інформацію про наявність в розшуку транспортного засобу, мобільного телефону, зброї і культурних цінностей. Також на сайті доступні бази даних зниклих безвісти, осіб, що знаходяться в розшуку, невстановлених осіб та інших. Є також можливість перевірити легітимність довідки про відсутність/наявність судимості.

Українська правда