Окупанти доставили 4 затриманих у Криму у "центр протидії екстримізму"

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Четвер, 6 квітня 2017, 16:17

У анексованому Сімферополі відпустили кілька десятків затриманих російськими силовиками людей, проте затриманими лишаються Тарас Ібрагімов і Андрій Крисько.

Про це у своєму Твіттері повідомив журналіст "Радіо Свобода" Антон Наумлюк.  

"Затриманих журналіста, правозахисника і ще двох осіб доставили в ЦПЕ (Центр протидії екстримізму - ред.). Решту відпустили", - написав він.

Водночас "Радіо Свобода" повідомляє, що затриманих на центральному ринку силовики відпускали після взяття відбитків пальців і зразків ДНК.

Як відомо, у четвер під час масових затримань на центральному ринку в Сімферополі, які 6 квітня провели російські силовики, затримали журналіста Тараса Ібрагімова і правозахисника Андрія Криська.

Ринок оточили співробітники російського ОМОН.

Теми: Сімферополь АТО
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