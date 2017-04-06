Парубій: Порошенко готовий внести оновлений список членів ЦВК

Верховна Рада може обрати новий склад Центральної виборчої комісії не раніше середини травня цього року.

Про це повідомив в інтерв'ю журналістам спікер парламенту Андрій Парубій, передає LIGA.net.

"Швидше за все це буде не раніше, ніж після великодніх свят", - сказав він.



Парубій зазначив, що вже вдалося знайти формулу, яка дозволити розблокувати процес.

"Мова йде про заміну деяких кандидатів в списках які подав президент. Частина з них займають посади в інших органах влади. Президент сказав, що якщо депутати узгодять і подадуть йому кілька нових кандидатур, він внесе в парламент новий список", - сказав Парубій.

Як відомо, Парубій ще в жовтні 2016 року заявляв, що запропонує президентові Петрові Порошенку повторно внести кандидатури нового складу Центральної виборчої комісії, оскільки для нинішнього подання немає голосів у Раді.

7 червня 2016 року Порошенко вніс у Раду подання на звільнення 12 з 15 членів ЦВК та призначення 11 нових на ці посади.

15 червня правовий комітет Ради переніс розгляд цих подань до завершення консультацій між фракціями і групами.