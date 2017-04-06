Видачу екс-керівника "Укрспецекспорту" Бондарчука Британія розгляне в червні
Розгляд запиту України про екстрадицію із Великобританії екс-керівника держкомпанії "Укрспецекспорт" Сергія Бондарчука перенесли на червень.
Про це повідомив заступник генерального прокурора Євгеній Єнін, передають Українські новини.
Таке рішення прийняв Королівський суд Лондона
"Судове засідання призначене на червень", - повідомив він.
Також заступник генпрокурор зазначив, що до суду Бондарчук буде перебувати під заставою.
Як відомо, 15 березня в рамках екстрадиційного процесу в Лондоні було взято під арешт екс-керівник "Укрспецекспорту" Сергія Бондарчука.
Того ж дня Бондарчука випустили під заставу у розмірі близько 75 тисяч фунтів, що дорівнює 2,48 млн гривень.
У травні 2016 року Бондарчук повідомив, що попросив у Лондоні політичний притулок.
Українські правоохоронці звинувачують Сергія Бондарчука у розкраданні державного майна у сумі 7,5 мільйона доларів. З червня 2015 року він перебуває у розшуку Інтерполу. Бондарчук заявляє, що обвинувачення проти нього сфальсифіковані.
Бондарчук – офіцер СБУ, бізнесмен, колишній народний депутат України, член керівництва партії Віктора Ющенка "Наша Україна" й ініціатор її розпуску.
З 2005 до 2010 року Сергій Бондарчук був генеральним директором Державної компанії з імпорту й експорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт".
Із рук тоді ще президента Віктора Ющенка Сергій Бондарчук отримав орден за заслуги і звання Героя України.
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