Бойовики обстрілюють Авдіївку, околиці Мар'їнки та Красногорівки

Проросійські бойовики у четвер ввечері знову обстрілюють Авдіївку.

Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції у Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

"Знов Авдіївка, знов обстріл бойовиками "ДНР" мирних жителів. Вул. Соборна, 229. О 19.15 чоловік, 1972 року народження, отримав осколкове поранення лівого плеча, під час обстрілу знаходився на подвір'ї", - зазначив він.

Голова Донецької ОВЦА Павло Жебрівський у свою чергу додав, що пораненого чоловіка шпиталізували.

"Зараз обстріли йдуть також по околицях Мар'їнки і Красногорівки", - повідомив він.

"Кожного вечора, із настанням темноти, як справжня нечиста сила, окупанти обстрілюють не тільки позиції наших оборонців, але й мирні міста і села, практично по усій лінії розмежування", - додав Жебрівський.

Українська правда