Бойовики за вечір збільшили кількість обстрілів вдвічі

Проросійські бойовики за вечір четверга збільшили кількість обстрілів вдвічі — до 37 разів.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню вздовж усієї лінії розмежування, російсько-окупаційні війська, застосовуючи в тому числі важке озброєння, продовжують порушувати режим "Тиші", - сказано у повідомленні.

"Застосування противником мінометів калібру 120-мм зафіксовані під час обстрілів наших позицій поблизу населених пунктів Новотроїцьке та Авдіївка, міномети калібру 82-мм – поруч населених пунктів Піски та Красногорівка", - додали у штабі.

Станом на 18:00 повідомлялося, що проросійські бойовики у четвер здійснили 14 обстрілів позицій Збройних Сил України.

Українська правда