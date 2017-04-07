Могеріні: ЄС закликає ООН забезпечити розслідування хіматаки в Ідлібі

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П'ятниця, 7 квітня 2017, 01:51

Євросоюз рішуче засуджує повітряний удар, здійснений 4 квітня 2017 року місті Хан-Шейхун в провінції Ідліб.

Про це заявила глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні, передає Інтерфакс-Україна.

Вона зазначила, що цей наліт мав "жахливі наслідки, що призвели до загибелі і поранень десятків цивільних осіб, в тому числі дітей та співробітників гуманітарних організацій, при цьому у багатьох жертв спостерігалися симптоми отруєння газом".

"ЄС наполегливо закликає Раду Безпеки Організації Об'єднаних Націй зібратися разом, рішуче засудити напад на Хан-Шейхун і забезпечити швидке, незалежне і неупереджене розслідування нападу", - йдеться в заяві Могеріні, поширеній в Брюсселі.

У документі повідомляється, що місія ОЗХЗ по встановленню фактів перебуває в процесі збору та аналізу інформації з усіх доступних джерел.

У заяві висловлюється стурбованість тим, що сирійський режим раніше вже використовував хімічну зброю в 2015 році, "як це визначено в серпневих і жовтневих доповідях Об'єднаного слідчого механізму ОЗХЗ-ООН".

"У цьому контексті ЄС знову заявляє, що сирійський режим як учасник Конвенції з хімічної зброї зобов'язаний безумовно утримуватися від її застосування і що він несе головну відповідальність за захист сирійського населення", - наполягає глава європейської дипломатії.

"Тому ЄС закликає союзників режиму, зокрема Росію, здійснити відповідний тиск на сирійський режим з цією метою", - підкреслила Федеріка Могеріні.

Вона нагадала, що "використання хімічної зброї або хімічних речовин в якості зброї є військовим злочином".

Федеріка Могеріні вважає, що подібні напади "лише посилюють нагальну необхідність справжнього політичного переходу в Сирії і бажання ЄС підтримати зусилля ООН з просування політичного рішення сирійського конфлікту шляхом міжсирійських переговорів в Женеві, що було підтверджено на Міжнародній конференції "Підтримка майбутнього Сирії і регіону", яку ЄС провів в Брюсселі 5 квітня 2017 року".

Теми: Сирія ЄС ООН Росія
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