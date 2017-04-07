США завдали ракетний удар по авіабазі Асада в Сирії

Збройні сили США випустили 50 крилатих ракет "Томагавк" по сирійських урядових цілях у відповідь на хімічну атаку в провінції Ідліб, жертвою якої стали десятки людей.

Про це повідомляє Reuters.

Удар був нанесений крилатими ракетами "Томагавк" з американського корабля в Середземному морі по авіабазі урядових військ поблизу міста Хомс в Сирії, з якої була проведена хіматака.

Ракетний удар став першою прямою військовою дією США проти режиму Асада в країні, в якій вже 6 років триває громадянська війна. Раніше США наносили удари в Сирії тільки в рамках боротьби проти терористичної організації ІДІЛ.

Сирійське державне телебачення назвало удар "акетом агресії".

#BREAKING Syrian state TV calls US strikes an act of "aggression" — AFP news agency (@AFP) April 7, 2017

Як повідомлялось, раніше Трамп заявив, що його ставлення до Сирії та президента цієї країни Башара Асада змінилися "дуже сильно" після того, як було скоєно хімічну атаку у провінції Ідліб.

Пізніше стало відомо що він не виключає можливість військових дій у Сирії як відповідь на хімічну атаку.