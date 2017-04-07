У Асада заявили, що удар США обслуговує інтереси ІДІЛ

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П'ятниця, 7 квітня 2017, 06:30

Губернатор міста Хомс заявив, що ракетний удар США по сирійських військових позиціях обслуговує інтереси "озброєних терористичних угруповань" та ІДІЛ.

Про це повідомляє Reuters.

"Cирійське керівництво і сирійська політика не зміниться", - заявив губернатор Талал Баразі.

"Цей удар не був першим і я не вірю, що він буде останнім", - дадав він.

Як повідомлялося, збройні сили США випустили понад 50 крилатих ракет "Томагавк" по авіабазі військ Асада в Хомсі у відповідь на хімічну атаку в провінції Ідліб, жертвою якої стали десятки людей.

Збройні сили США попередили російську сторону про ракетний удар і не зачепили ті частини бази, де, як передбачалося, перебувають російські сили.

За його словами речника Пентагону Джеффа Девіса ракети влучили у літаки, ангари, паливні і логістичні склади, сховища зброї, системи ППО і радари.

Теми: Сирія США
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