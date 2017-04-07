Щоденно біометричні паспорти отримують 10 тис. українців – ДМС

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П'ятниця, 7 квітня 2017, 10:18

Кожного дня більше 10 тисяч громадян України отримують біометричні паспорти для виїзду за кордон.

Про це у Верховній Раді в п'ятницю повідомив голова Державної міграційної служби Максим Соколюк.

"А в деякі дні ця цифра перевищує 12 тисяч", - додав він.

За словами голови ДМС, зараз спостерігається зростання попиту на документи нового зразка. Серед іншого це пов'язано з наближенням травневих свят та сезону літнього відпочинку.

Соколюк розповів, що з початку видачі ID-паспортів 10 січня 2015 року їх вже отримали 3,025 мільйона українців.

Як повідомлялося, 6 квітня Європарламент проголосував за введення безвізового режиму з Україною.

6 квітня державне підприємство "Документ" повідомило про тимчасове призупинення роботи всіх своїх центрів "Паспортний сервіс", де здійснюється оформлення закордонних паспортів та ID-карток.

У ДМС сказали, що це сталося внаслідок слідчих дій працівників Служби безпеки України в одного з операторів зв’язку.

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Євген Кізілов, УП

Теми: паспорт міграція кордон Європа
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