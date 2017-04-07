Клімкін: Можливі затримки на кордоні, але не через безвіз
Голова МЗС Павло Клімкін попередив про можливі затримки при перетині кордону, але не через введення безвізового режиму з ЄС.
Про це він повідомив у Верховній Раді в п'ятницю.
За його словами, з 7 квітня в Європейському Союзі починають діяти правила щодо підвищення безпеки, що може трохи збільшити термін перетину кордону.
"Саме з сьогоднішнього дня працює новий регламент ЄС, який спрямований на підвищення безпеки… Це означає що можуть бути додаткові перевірки, пов'язані з порівнянням даних з реєстрів. Тому якщо ви на хвилину довше перетинаєте кордон, не хвилюйтесь - це аж ніяк не пов'язано із запровадженням безвізового режиму", - підкреслив міністр закордонних справ.
Як повідомлялося, відсьогодні, 7 квітня, представники прикордонних служб на зовнішніх кордонах ЄС вводять нові правила ідентифікації та прикордонного оформлення з використанням відповідних баз даних.
6 квітня Європарламент проголосував за введення безвізового режиму з Україною.
Євген Кізілов, УП
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