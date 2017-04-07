Невгамовний Слідком: РФ продовжує "шити" справи українським військовим

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П'ятниця, 7 квітня 2017, 12:35

Слідчий комітет РФ продовжує порушувати кримінальні справи проти українських військових, звинувачуючи їх у обстрілах населених пунктів на Донбасі, який Росія називає "південним сходом України".

Про це йдеться в повідомленні СК РФ.

СК РФ звинуватив українських військових в тому, що вони з 29 березня по 3 квітня, "виконуючи завідомо злочинні накази вищих посадових осіб Міністерства оборони України, неодноразово проводили прицільні артилерійські обстріли з важких видів озброєння калібру не менше 122 мм по об'єктах цивільної інфраструктури, що не є військовими цілями, в місті Докучаєвську, селі Комінтернове та інших населених пунктах Донецької області".

Нагадаємо, в березні за повідомленням штабу ЗСУ, у Докучаєвськ прибули російські військові.

Слідчий комітет Росії заявляє, що в результаті зазначених обстрілів загинули троє мирних жителів, зруйновано понад 25 об'єктів, в тому числі житлових будинків.

Крім того, у своєму звинуваченні СК РФ маніпулює звітами спостерігачів ОБСЄ, заявляючи про одностороннє збільшення числа обстрілу з боку українських військових.

Так, в повідомленні СК РФ говориться, що "з кінця січня 2017 року на території південного сходу України спостерігається ескалація конфлікту, викликана різким збільшенням обстрілу з боку військовослужбовців Збройних сил та Національної гвардії України, які тривають донині".

Нагадаємо, бійці Нацгвардії давно вийшли з передової і таким чином не можуть вести обстріли.

Раніше заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг повідомив, що особисто зустрічався на Донбасі з людьми, які стверджують, що вони є членами підрозділів російської армії.

У квітні прем'єр України Володимир Гройсман заявив, що на Донбасі воює більше 4 тисяч російських військових. Більше того, за даними штабу ЗСУ, 40 тисячною армією бойовиків керують російські генерали.

Генпрокурор Юрій Луценко в серпні 2016 року назвав прізвища 18 російських військових чиновників, яким повідомили про підозру в організації гібридної війни з Україною.

Керівництво РФ всіляко заперечує присутність российсих військових на Донбасі. У травні 2015 року на Донбасі затримали російських спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва після бою, в якому загинув український військовий, поблизу міста Щастя Луганської області. У травні 2016 року їх обміняли на українську льотчицю Надію Савченко, яка була викрадена на території України російськими спецслужбами і вивезена в РФ.

В одному зі своїх викрадачів Савченко впізнала Павла Карпова, помічника Владислава Суркова. Сурков - радник президента РФ Путіна.

Українська правда

Теми: Росія війна
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