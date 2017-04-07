Турчинов вважає атаку США адекватною відповіддю на хімзброю Асада

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П'ятниця, 7 квітня 2017, 13:58

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов вважає атаку крилатими ракетами США по військовому об’єкту в Сирії адекватною та своєчасною реакцією на застосування союзником РФ Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільного населення.

Про це він сказав під час зустрічі з заступником Генерального секретаря НАТО Роуз Готтемеллер, інформує 7 квітня прес-служба РНБО.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили поточну ситуацію, що склалась внаслідок військової агресії РФ проти нашої країни.

Також співрозмовники приділили окрему увагу питанню взаємодії України з Альянсом, реформування сектору безпеки і оборони нашої країни і його переходу на стандарти НАТО.

Як повідомлялося, збройні сили США в ніч на 7 квітня випустили понад 50 крилатих ракет "Томагавк" по сирійських урядових цілях у відповідь на хімічну атаку в провінції Ідліб, жертвою якої стали десятки людей.

Сирійське командування офіційно заявило про шістьох загиблих в результаті ракетного удару і про "значні матеріальні збитки".

Росія назвала ракетну атаку "актом агресії" і заявила, що призупиняє дію укладеного Меморандуму з США про запобігання інцидентів і забезпечення безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.

Українська правда

Теми: Сирія
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