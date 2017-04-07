Ситник: Нацбанк причетний до виведення з України півмільярда доларів

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П'ятниця, 7 квітня 2017, 14:11

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник розповів, що НАБУ вивчає факти багатомільйонного рефінансування банків зі сторони Нацбанку.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Високий замок".

"Якщо говоримо про так зване реформування банківського сектору, внаслідок якого припинили своє існування 80 з гаком банків, то до цього процесу виникає багато запитань з боку Національної поліції. Це не зовсім наш профіль. Якщо ж йдеться про кошти, які НБУ виділяв для рефінансування і значна частина яких виходила за межі України, зокрема, через австрійські банки, — то це наша компетенція. Ми ці факти розслідуємо", - сказав він.

За його словами "справа стосується керівництва Національного банку".

"У справі задіяно багато банків. Проводимо відповідні процесуальні дії – обшуки, вилучення документів – щоб після їх аналізу встановити коло потенційних підозрюваних. Основа цієї справи – перевірка коштів, які виділяли на рефінансування. Нас цікавить, чи не було зловживань з боку працівників Нацбанку. Йдеться про великі суми коштів, тож зрозуміло, такі рішення не приймали без згоди вищого керівництва НБУ", - розповів Ситник.

Він додав, що працівники НАБУ побачили підозріло великі перерахування коштів за кордон, виділених для рефінансування певних банків.

"В одному з епізодів отримувачем цих коштів через офшорну фірму виявився… водій "рефінансованого" банку. За такою схемою з України за кордон було виведено 500 млн. доларів. А є набагато складніші, заплутаніші схеми", - сказав він.

Як відомо, 29 березня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) провели обшуки в будівлі Нацбанку, під час яких було здійснено вилучення документів.

Теми: Ситник НБУ
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