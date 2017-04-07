Аваков: Голубана перевіримо, але "Самопоміч" синхронна з терористом
Правоохоронці перевірять командира роти особливого призначення Головного управління поліції в Донецькій області Юрія Голубана щодо зв'язків із бойовиками, а сам він готовий пройти перевірку на поліграфі.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на прес-конференції в Сєверодонецьку Луганської області, відповідаючи на запитання, чи буде МВС ініціювати розслідування щодо полковника Голубана, реагуючи на скандальне відео
"Звісно, ми будемо перевіряти будь-яку інформацію, яка надходить… Якщо є інформація, перевіркою займається Служба внутрішньої безпеки", – сказав він.
При цьому Аваков зазначив: "Якось дивно виходить, що терорист Ходаковський, на руках якого кров наших людей, на диво синхронно діє з деякими нашими парламентарями, одномоментно виступаючи зі звинуваченнями на адресу нашого офіцера Голубана, в унісон вимагаючи одного й того ж. Це і є елемент гібридної війни".
"Я не знаю, чого домагається колишній громадянин Російської Федерації Зимін, він же Єгор Соболєв, або пан Семенченко – людина, яка близько 6 років переховувалася в Російській Федерації від кримінального переслідування. У кожного немає ідеального життя, немає ідеальних біографій. Але в мене викликає подив, коли деякі люди в нашому парламенті діють синхронно разом із терористом Ходаковським", – заявив він.
"Що стосується наданого відео, ми вчора вже встановили, що відео змонтоване й не витримує жодної критики. Але це посіяло питання в суспільстві – тому ми на нього відповіли", – повідомив голова МВС.
"Ми звернулися до Генеральної прокуратури, Служби безпеки, щоб вони провели незалежну перевірку. Наша служба безпеки проводить паралельну перевірку, у тому числі з'ясовуючи, де був у заявлені часи наш офіцер, чим він займався і так далі", – наголосив він.
"Офіцер Голубан готовий пройти детектор брехні й надати всю інформацію, яка цікавить. А я запитую тих, хто звинувачує: а ви готові? Тому що більшість із вас – безсоромні пики, які не зробили для України більше, ніж він. Ця людина в бою отримала поранення…", – заявив Аваков.
Він застеріг використовувати такі ситуації для політичних цілей: "Я підтримую ініціативу губернатора, що повинна бути політична дієта в тих місцях, де особливо гаряче. У нас тут і так дуже непросто – годі підкидати фальшиві теми".
"Безумовна повна перевірка, усі карти на стіл. А потім я хочу або вибачень, або санкцій, якщо не підтвердиться інформація… Давайте припиняти вірити терористу Ходаковському. Ще будете цитувати Гіркіна? Далі "Самопоміч" виступить в унісон із Путіним?", – заявив Аваков.
Напередодні, 6 квітня, Єгор Соболєв розповів про відео, на якому Голубан нібито знятий із ватажком батальйону бойовиків "Восток" Олександром Ходаковським. "Самопоміч" вимагала від генпрокурора й голови Служби безпеки України доповісти про перевірку зв'язків Голубана з бойовиками у 2014 році.
Соболєв також вимагав оприлюднити результати парламентського розслідування про те, як 15 березня Голубан потрапив у сесійну залу Верховної Ради.
7 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав СБУ зареєструвати в ЄРДР провадження у відношенні Голубана за підозрою у держраді (ст. 111 КК) за заявою депутата Ігоря Луценка.
Ходаковський 5 квітня виклав у "ВКонтакте" відео на доказ версії, що Голубан був його підлеглим по "Альфі" і служив у батальйоні бойовиків "Восток" на самому початку, а в травні 2014 року перейшов на сторону України.
16 березня Голубан подав позов до Ігоря Луценка за те, що той назвав його сепаратистом.
Віце-спікер Оксана Сироїд ("Самопоміч") стверджує, що "поліцейських прорив" до парламенту після інциденту з нардепом і учасником блокади торгівлі з Донбасом Володимира Парасюка організував лідер "Народного фронту" і підтримав в.о. керівника апарата Верховної Ради.
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Олена Рощенко, УП
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