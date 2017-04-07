"Схеми": Земля Порошенка, отримана через оборудку, продається
На сайті продажу нерухомості з’явилося оголошення про продаж земельної ділянки на Печерську, яка належить президенту Петру Порошенку.
Про це повідомляють журналісти програми "Схеми", спільного проекту Радіо Свобода та каналу "UA:Перший".
В оголошенні йдеться, що ділянка має площу 63 сотки. Дані публічної кадастрової карти вказують, що це ділянка Порошенка на вулиці Радіальній, 5. За ділянку просять 3 150 000 доларів.
Під час телефонної розмови ріелтор підтвердив, що помилки в кадастровому номері немає, а на зауваження, що це ділянка президента – зазначив, що вони "власників не вказують".
"Це не просто ділянка, яку ви купили і що хочете, те й будуєте. Там є певні умови до цієї ділянки, якщо ці умови влаштують – ми потім ведемо переговори. Ці умови озвучити або поспілкуватися про це ми зможемо тільки через два місяці", – зазначив ріелтор Сергій Ткаченко.
"Там були протести через будівництво на цій ділянці. Зараз уже призупинений продаж через вирішення проблем із документами", – додала ріелтор Надія.
Журналісти "Схем" зазначають: якщо повідомлення про продаж справжнє, президент позбувається проблемного активу. Адже його ділянка на Радіальній, 5 знаходиться в охоронній зоні об’єкта Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра", де будівництво заборонено мораторієм, введеним рішенням Київської міської ради № 24/889 від 22 січня 2015 року".
"Схеми" надіслали запит Порошенку з питаннями щодо продажу ділянки, але відповіді не отримали, зазначено в матеріалі.
У 2014 році "Схеми" опублікували розслідування, що Петро Порошенко та Ігор Кононенко, отримали сусідні ділянки у Царському селі за сумнівних обставин.
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