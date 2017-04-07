Аваков: РосТБ останні два тижні найбільше "мочило" Голубана

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П'ятниця, 7 квітня 2017, 16:42

Голова МВС Арсен Аваков заявляє, що останнім часом російське телебачення більш за інших намагалось дискредитувати спецназівця поліції з Донеччини Юрія Голубана.

Про це він повідомив на брифінгу в п'ятницю.

"Ось ми провели моніторинг: останні два тижні "раша ТіВі" мочило найбільше двох людей – одного співробітника СБУ, вбитого в Маріуполі, який займався антитерором, і другого Голубана", - сказав він.

Як повідомлялося, 6 квітня нардепи Єгор Соболєв і Семен Семенченко розповіли про відео, на якому Голубан нібито знятий із ватажком батальйону бойовиків "Восток" Олександром Ходаковським. Через це "Самопоміч" вимагає від ГПУ й СБУ перевірити зв'язки Голубана з бойовиками у 2014 році.

Аваков пообіцяв, що правоохоронці перевірять Голубана, але зазначив: "Якось дивно, що терорист Ходаковський (людина, яка виклала скандальне відео в інтернет – ред.), на руках якого кров наших людей, на диво синхронно діє з деякими нашими парламентарями, одномоментно виступаючи зі звинуваченнями на адресу нашого офіцера Голубана, в унісон вимагаючи одного й того ж. Це і є елемент гібридної війни".

31 березня в результаті підриву автомобіля в Маріуполі Донецької області загинув заступник начальника відділу контррозвідки донецького управління Служби безпеки України Олександр Хараберюш.

Євген Кізілов, УП

Теми: Аваков поліція тероризм Донбас
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