Бойовики двічі за тиждень стріляли біля СММ ОБСЄ – Хуг

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П'ятниця, 7 квітня 2017, 17:06

Минулого тижня спостерігачі місії ОБСЄ зіткнулися 29 разів з обмеженнями в їхній діяльності, при цьому 20 разів на території бойовиків і 9 разів на території, що контролюється Україною.

Про це під час брифінгу повідомив заступник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг.

Як зауважив Хуг, спостерігачі зіткнулися 29 разів із обмеженням при проведенні перевірки та двічі їм погрожували на території бойовиків.

При цьому Хуг додав, що в 2 випадках на підконтрольній бойовикам організації "ДНР" території застосовувалося насильство - бойовики стріляли в безпосередній близькості до спостерігачів.

Також він повідомив, що на околицях Луганська бойовики організації "ЛНР" 5 квітня обстріляли зі стрілецької зброї безпілотник місії.

"За кілька хвилин до відкриття вогню безпілотник зафіксував 3 реактивні системи залпового вогню, 5 буксируваних і 7 самохідних гаубиць і 7 танків, розміщених з порушенням відповідних ліній відводу. Крім того, він зафіксував 7 бойових машин піхоти, 13 бронетранспортерів і 6 вантажівок військового типу й принаймні 35 осіб у формі військового типу", - сказав він.

Він зазначив, що минулого тижня СММ зафіксувала зменшення числа обстрілів на 20% порівняно із попереднім тижнем. При цьому Хуг додав, що попри зменшення вогню в суботу у наступні дні кількість обстрілів почала зростати.

Місія спостерігачів ОБСЄ зафіксувала минулого тижня майже 200 одиниць забороненої зброї по обидві лінії зіткнення.

Також, місія підтверджує, що минулого тижня загинуло 6 мирних жителів.

Звітний період з 31 березня до 7 квітня.

Українська правдаУкраїнські новини

Теми: ОБСЄ
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