РФ і США обговорили американський удар по авіабазі в Сирії

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П'ятниця, 7 квітня 2017, 20:11

Москва контактувала з американською стороною після удару США по авіабазі в сирійському Хомсі.

Про це заявила в п'ятницю офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова в ефірі телеканалу "Росія 1".

"Контакти з американською стороною у нас були, вони мають у нас в принципі регулярний характер, відбуваються на різних рівнях. Але в цьому випадку сьогодні ми, звичайно, сфокусувалися на тій публічній реакції, яку ви почули", - сказала Захарова, відповідаючи на запитання чи були контакти між російським МЗС і держдепартаментом США вранці після ракетного удару, пишуть РИА Новости.

Як повідомлялося, збройні сили США в ніч на 7 квітня випустили понад 50 крилатих ракет "Томагавк" по сирійських урядових цілях у відповідь на хімічну атаку в провінції Ідліб, жертвою якої стали десятки людей.

Сирійське командування офіційно заявило про шістьох загиблих в результаті ракетного удару і про "значні матеріальні збитки".

Росія назвала ракетну атаку "актом агресії" і заявила, що призупиняє дію укладеного Меморандуму з США про запобігання інцидентів і забезпечення безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.

Теми: Росія США Сирія
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