Матіос звинуватив Соболєва у підробці військовї облікової справи

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив про підробку у військовій обліковій справі нардепа "Самопомочі" Єгора Соболєва.



Про це він сказав в ефірі телеканалу ZIK.



"Для мене депутат, поки що депутат, Єгор Соболєв і людина без прізвища й історії під "ніком" Семен Семенченко - чи Грішин, чи Сергій Донцов, як він був колись у Донецьку, не є уособленням парламентарів", – заявив Матіос.

"За три роки до війни, в одному із військкоматів міста Києва була сформована військова облікова справа громадянина України, який у випадку війни мав би бути призваний на службу. То ось: донині у переліку військових спеціальностей немає такого поняття як військовий журналіст. Але за два чи три роки (можу помилятись, ми давно це встановили) до війни в обліковій справі громадянина Зіміна, він же Соболєв, були внесені зміни шляхом підроблення військової облікової справи, де було написано "військовий журналіст", - додав він.

"Може, щось знав Єгор Зімін-Соболєв? Напевно, знав. Може, щось знав випускник ВДІКу, курсів спецшколи РФ Грішин-Семенченко? Напевно, щось знав", - сказав Матіос.

За словами прокурора, вказана ним підробка не тягне за собою кримінальної відповідальності.