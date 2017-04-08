У Стокгольмі затримали підозрюваного в причетності до теракту

У Стокгольмі затримано одну особу за підозрою в причетності до теракту.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на шведську поліцію.

Також наголошується, що в результаті теракту загинули чотири людини.

UPDATE: Swedish police say one person arrested in relation to Stockholm truck attack, says 4 dead in attack - TT News Agency — Reuters World (@ReutersWorld) April 7, 2017

Видання Aftonbladet повідомило, що затриманий зізнався в атаці.

Крім того, телеканал VGTV опублікував відео, на якому видно наїзд вантажівки. Відео, напевно, знято на камеру, встановлену в магазині. На записі видно, як люди біжать повз магазин, деякі встигають забігти всередину. Потім на великій швидкості повз проїжджає вантажівка.

Раніше повідомлялося, що 7 квітня біля торгового центру Åhlens у столиці Швеції Стокгольмі вантажівка врізалася в перехожих.

Згодом у поліції заявили, що наїзд вантажівкою на перехожих може бути терористичним актом.

Після цього прем'єр-міністр Швеції Стефан Льовен заявив, що "все свідчить про терористичну атаку".