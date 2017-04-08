Справа 2 травня: 5 фігурантів залишилися під вартою до червня

Малиновський райсуд Одеси відхилив клопотання адвокатів п'яти фігурантів "справи 2 травня", яким інкримінують участь в масових заворушеннях 2 травня 2014 року, про зміну запобіжного заходу - звільнення з-під варти під домашній арешт.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Колегія суддів розглянула клопотання сторін захисту і звинувачення, які стосуються зміни підсудним запобіжного заходу, і не встановила достатніх підстав для звільнення обвинувачених з-під варти - суд постановив продовжити термін на 60 діб", - заявив суддя Віктор Корой.

Під час слухання справи новий адвокат Євгена Мефьодова - Валентин Рибін вніс на розгляд суду клопотання про те, щоб розділити розгляд цього кримінального виробництва: спочатку дослідити наявність або відсутність провини групи обвинувачених, які перебувають в СІЗО, а пізніше - решти підсудних.

Однак судді не задовольнили подані клопотання.

Всього зараз знаходяться під вартою шість обвинувачених "у справі 2 травня" - з урахуванням того, що в березні поточного року правоохоронцям вдалося затримати також активного учасника масових заворушень Степана Гур'єва.

Як відомо, прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом масових заворушень, що сталися 2 травня 2014 року в Одесі, зокрема, у центрі міста та на площі Куликове поле, за ч. 2 ст. 294 КК України.

2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинуло 48 осіб і більше 200 були поранені. Більшість жертв трагедії загинули в Будинку профспілок. Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисне сплановані.

На початку грудня 2016 року Колегія суддів Малиновського райсуду Одеси змінилася, суд ухвалив рішення почати розгляд справи спочатку.