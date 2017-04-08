Справа 2 травня: 5 фігурантів залишилися під вартою до червня

89 переглядів
0
Субота, 8 квітня 2017, 02:23

Малиновський райсуд Одеси відхилив клопотання адвокатів п'яти фігурантів "справи 2 травня", яким інкримінують участь в масових заворушеннях 2 травня 2014 року, про зміну запобіжного заходу - звільнення з-під варти під домашній арешт.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Колегія суддів розглянула клопотання сторін захисту і звинувачення, які стосуються зміни підсудним запобіжного заходу, і не встановила достатніх підстав для звільнення обвинувачених з-під варти - суд постановив продовжити термін на 60 діб", - заявив суддя Віктор Корой.

Під час слухання справи новий адвокат Євгена Мефьодова - Валентин Рибін вніс на розгляд суду клопотання про те, щоб розділити розгляд цього кримінального виробництва: спочатку дослідити наявність або відсутність провини групи обвинувачених, які перебувають в СІЗО, а пізніше - решти підсудних.

Однак судді не задовольнили подані клопотання.

Всього зараз знаходяться під вартою шість обвинувачених "у справі 2 травня" - з урахуванням того, що в березні поточного року правоохоронцям вдалося затримати також активного учасника масових заворушень Степана Гур'єва.

Як відомо, прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом масових заворушень, що сталися 2 травня 2014 року в Одесі, зокрема, у центрі міста та на площі Куликове поле, за ч. 2 ст. 294 КК України. 

2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинуло 48 осіб і більше 200 були поранені. Більшість жертв трагедії загинули в Будинку профспілок. Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисне сплановані.

На початку грудня 2016 року Колегія суддів Малиновського райсуду Одеси змінилася, суд ухвалив рішення почати розгляд справи спочатку.

Теми: Одеса суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Поліція розслідує блокування банків в Одесі як хуліганство 3 квітня 2017, 16:15
В Одесі замурували відділення "Альфа-банку" і "Сбербанку" 3 квітня 2017, 13:08
В авто, де стався вибух в Одесі, їхав місцевий "Дарт Вейдер" 1 квітня 2017, 19:32
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Суд засудив 8 "торнадівців" до тривалих термінів ув'язнення
Бійки у Чернігові: Учасниці записали відео, одній загрожує відрахування
Росія видала Україні екс-начальника ДАІ Києва Макаренка
"Центренерго" зупинила вже третю ТЕС
Усі новини
Космос

7 "землеподібних" екзопланет виявились непридатними для життя

Афіша на 7-9 квітня

Арсенал ідей, фестиваль вуличної їжі, Kyiv Half Marathon...