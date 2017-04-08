Суд в Криму відмовив українцеві Балуху у звільненні з-під варти

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Субота, 8 квітня 2017, 04:41

У Криму підконтрольний Кремлю Роздольненський суд 7 квітня залишив без задоволення клопотання захисту активіста Володимира Балуха про направлення справи на дорозслідування і звільнення його на цей період з-під варти.

Про це повідомляє "Крим.Реаліі".

Суд не взяв до уваги перелік порушень, допущених під час проведення слідчих дій, який зайняв п'ятнадцять сторінок.

Крім того, суддя відмовила в проведенні психологічної експертизи і допиті підсудного з використанням поліграфа. У той же час, суддя задовольнила клопотання в частині обстеження знайдених у Балуха патронів на наявність його відбитків пальців, а також проведення біологічної і генетичної експертиз виявлених боєприпасів.

В судовому процесі оголошено перерву до завершення проведення всіх експертиз.

На 7 квітня був призначений допит двох співробітників ФСБ, які проводили обшук у помешканні Балуха, однак вони не з'явилися і не пояснили причину неявки. Адвокати наполягають на організації примусового приводу цих осіб для надання свідчень.

У першій половині дня на судовому засіданні був допитаний свідок Дмитро Пьянковскій, який дав суперечливі свідчення. Зокрема, він заявив, що на даху будинку Балуха висів не український, а "бандерівський" прапор, а також запевняв, що підсудний під час обшуку міг вільно переміщатися по будинку, що суперечить раніше встановленим відомостями, згідно з якими Балух весь час обшуку провів в одній кімнаті.

Крім цього, зі свідчень Пьянковського з'ясувалося, що статусу понятого у нього не було, його запросили бути присутнім співробітники ФСБ. До того ж в приміщенні, де виявили патрони, він не був.

Як відомо, українському активісту, кримчанину Володимиру Балуху, 14 грудня російське окупаційне слідство пред'явило звинувачення за статтею про незаконне придбання та зберігання боєприпасів.

8 грудня співробітники російської ФСБ провели обшуки в будинках Балуха і його матері в селі Серебрянка Роздольненського району Криму, "знайшли" на даху будинку патрони і динаміт і затримали активіста.

Теми: Крим суд політв'язні
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