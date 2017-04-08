ДержНС: У Києві та області - пориви вітру, у горах - значна лавинна небезпека
У суботу, 8 квітня у Києві та області - пориви вітру 15-20 м/с.
Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними ДСНС, пориви вітру - з ранку з утриманням до кінця дня.
Також у держслужбі повідомили, що 8 квітня у високогір'ї Івано-Франківської області в районі Чорногірського хребта зберігається значна лавинна небезпека 3 рівня.
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