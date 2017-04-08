ДПСУ: У напрямку Донецька пропустили 7 вантажівок гуманітарки від МКЧХ

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Субота, 8 квітня 2017, 10:11

Прикордонники пропустили через КПВВ "Новотроїцьке" у напрямку Донецька 7 вантажівок з гуманітарним вантажем від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі 8 квітня. 

"7 квітня на виїзд до неконтрольованої території у напрямку Донецька, прослідували 7 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від МКЧХ", - йдеться  у повідомленні. 

За даними прикордонників, у вантажівках містилися 12 тонн продуктових наборів та 9, 2 тонни медикаментів. 

Окрім того у КПВВ "Новотроїцьке"  було зупинено 2 ато з вантажем  кондитерських виробів та м'яса, що були приховані під обшивкою, на суму 12 тис. грн. Товар, який везли до неконтрольованої території, передано ДФС. 

"На КПВВ "Мар’їнка" прикордонники зупинили автівку, якою намагалися перевезти на підконтрольну бойовикам територію автозапчастини на 50 тис. грн. На КПВВ "Майорське" прикордонники виявили 50 тисяч доларів у громадянина України, який прямував на в’їзд з неконтрольованої території", - повідомили у ДПСУ. 

Теми: Донецьк кордон гуманітарка
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