Російський спецназ проводить навчання у анексованому Криму
У Росії проходить активна фаза командно-штабних навчань на місцевості, до яких залучені з'єднання спецпризначення Південного військового округу.
Про це, як повідомляє російський Інтерфакс, заявив представник ПВО Вадим Астаф'єв.
За його словами, групи спецпризначення з Ростовської області колоною на бронеавтомобілях "Тайфун" та "Тигр", а також після десантування парашутним способом з літаків, доправлені в райони виконання завдань - на полігони Краснодарського краю і Криму.
На полігонах спецназівці провели пошук, виявлення і передачу координат цілей умовного супротивника для нанесення удару штурмової авіації. До навчання залучено понад 450 військовослужбовців, задіяно понад 100 одиниць спецтехніки.
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