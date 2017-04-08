Теракт у Стокгольмі: Даних про жертв серед іноземців досі немає

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Субота, 8 квітня 2017, 11:29

Поліція Стокгольма наразі не повідомляє про наявність іноземців серед жертв і постраждалих внаслідок теракту. 

Про це 8 квітня повідомили у Департаменті консульської служби МЗС України. 

"Станом на 10.00 поліція Стокгольма не повідомляє про наявність серед жертв і постраждалих іноземців", - йдеться у повідомленні. 

Як відомо, 7 квітня біля торгового центру Åhlens у столиці Швеції вантажівка врізалася в перехожих

Внаслідок теракту загинули 4 людини, 15 осіб постраждали, 9 із них перебувають у важкому стані.

Підозрюваного у причетності до теракту затримано

Теми: Швеція теракт МЗС
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