Теракт у Стокгольмі: Даних про жертв серед іноземців досі немає
Поліція Стокгольма наразі не повідомляє про наявність іноземців серед жертв і постраждалих внаслідок теракту.
Про це 8 квітня повідомили у Департаменті консульської служби МЗС України.
"Станом на 10.00 поліція Стокгольма не повідомляє про наявність серед жертв і постраждалих іноземців", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, 7 квітня біля торгового центру Åhlens у столиці Швеції вантажівка врізалася в перехожих.
Внаслідок теракту загинули 4 людини, 15 осіб постраждали, 9 із них перебувають у важкому стані.
Підозрюваного у причетності до теракту затримано.
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