Іслямов розповів, чому "Аскер" досі - не частина ЗСУ

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Субота, 8 квітня 2017, 12:26

Громадянське формування "Аскер" досі не стало підрозділом військово-морських сил України через "закостенілість частини військових, які ухвалюють рішення".

Про це заявив координатор "Громадської блокади Криму", гендиректор телеканалу ATR Ленур Іслямов в інтерв'ю "Главкому".

"Причина затримки - у закостенілості частини військових, які ухвалюють подібні рішення. Вони і сьогодні живуть негативними міфами про кримських татар", - заявив він. 

"На відміну від деяких українських політиків та військових, вважаю вкрай необхідним створення у лавах української армії військового підрозділу, у якому могли б бути сворені умови для дотримання елементарних потреб, пов’язаних із релігійною ознакою бійців", - додав Іслямов. 

Також він зазначив, що блокувальники на Донбасі "запрошували приєднатися" до заходів з блокади окремих районів Донецької та Луганської областей.

"Ми будемо готові, якщо таке рішення ухвалить Меджліс кримськотатарського народу", - зазначив Іслямов. 

Як відомо, раніше лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв повідомив, що існує домовленість з міністром оборони України Степаном Полтораком, що кримськотатарське формування "Аскер" стане підрозділом у складі морської піхоти військово-морських сил України.

Теми: кримські татари армія Збройні сили
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