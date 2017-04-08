Поліція відкрила провадження через погрози меру Білгород-Дністровського

240 переглядів
0
Субота, 8 квітня 2017, 14:56

Між мером Білгород-Дністровського Одеської області і її заступником стався конфлікт, поліція почала кримінальне провадження за ч.1 ст. 129 (погроза вбивством).

Як пише місцеве видання "Аккерман" з посиланням на інформацію Білгород-Дністровського відділу поліції, 31 березня близько 21:50 до поліції звернулася мер міста Алла Гінак із заявою про те, що приблизно о 18:45, біля будівлі мерії, вона отримала від свого першого заступника Вадима Кесарчука загрозу фізичної розправи (він був зі зброєю).

Міський голова виходила з будівлі міськвиконкому та рухалася до свого автомобіля. Біля машини вона побачила Кесарчука, який підійшов до неї і почав погрожувати. Проігнорувавши його слова, Гінак сіла в свій автомобіль і побачила, як перший заступник взяв рушницю зі своєї машини, яка стоїть поруч. Потім до Кесарчука підійшов її водій, почав заспокоювати і відмовляти від здійснення задуманого. Через деякий час нападник сів у свою машину і поїхав.

У той же день ця заява була зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Після виїзду на місце, слідчо-оперативна група отримала пояснення у Гінак, у її водія і Кесарчука.

"У діях першого заступника мера були виявлені ознаки кримінального правопорушення - відкрито кримінальне провадження за статтею 129 ч. 1 - погроза вбивством. У будинку нападника був проведений обшук і вилучено всю зброю, якою він володів (кожна з яких зареєстрована) на період досудового слідства", - йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк від 6-ти місяців до обмеження волі на строк до 2-х років.

У той же час, як пише "Думська", за чутками, конфлікт між чиновниками викликаний політичними розбіжностями.

Очевидець з оточення віце-мера стверджує, що конфлікт стався практично на порожньому місці.

"Охоронець мера побачив в машині Кесарчука травматичний пістолет і рушницю... Зброя зареєстрована, до речі. Він невдало пожартував: що, мовляв, вбивати приїхав? І взявся за ствол. Кесарчук брикнувся. Бійка. А Гінак прийняла це за спробу нападу", - говорить очевидець.

Теми: Одеська область
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Затоку спрямували додаткові сили поліції 28 березня 2017, 11:35
Суд не визнав корупцією призначення собі премій головою Одеської облради 18 березня 2017, 02:23
Гончаренко знайшовся 23 лютого 2017, 15:53
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
АТО: Без втрат серед військових, 5 поранених
Доба в АТО: Бойовики не дотримуються "тиші", 5 військових ЗСУ поранені
Суд засудив 8 "торнадівців" до тривалих термінів ув'язнення
Бійки у Чернігові: Учасниці записали відео, одній загрожує відрахування
Усі новини
Поради новачкам

Як я біг свій перший марафон

Технології

На Лук'янівці будуть створювати Інноваційний парк для стартаперів