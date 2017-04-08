Пентагон підозрює Росію у причетності до хімічної атаки в Сирії

1301 перегляд
0
Субота, 8 квітня 2017, 16:17

США розслідують можливу причетність Росії до хімічної атаки в Сирії, яка спонукала президента Дональда Трампа почати прямі військові дії проти сирійського президента Башара Асада.

Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого чиновника Міністерства оборони США.

Пентагон шукає докази, що російська влада знала або були причетна до нападу в провінції Ідліб, де в результаті атаки із застосуванням хімічної зброї загинули понад 80 осіб і десятки отримали поранення.

За словами чиновника, Пентагон також вивчає чи бомбив російський військовий літак лікарню в Хан-Шейхун через п'ять годин після хімічної атаки з метою знищення доказів.

Представник Міноборони США зазначив, що за даними розвідки російський безпілотник пролетів над лікарнею в Ідлібі, куди доставляли постраждалих від хімічної атаки, і яку пізніше бомбив невідомий літак.

Зазначимо, що Росія заблокувала резолюцію ООН щодо проведення розслідування хімічної атаки на сирійське місто Хан-Шейхун.

Европейська правда

Теми: Сирія Росія США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Мінфін США готує нові санкції проти Сирії 8 квітня 2017, 00:14
РФ і США обговорили американський удар по авіабазі в Сирії 7 квітня 2017, 20:11
Прем'єр РФ: Трамп довів США до межі бойових дій з Росією 7 квітня 2017, 19:52
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Замах на молдовського олігарха Плахотнюка супроводжували спецслужби РФ – ДПСУ
АТО: Без втрат серед військових, 5 поранених
Доба в АТО: Бойовики не дотримуються "тиші", 5 військових ЗСУ поранені
Суд засудив 8 "торнадівців" до тривалих термінів ув'язнення
Усі новини
Космос

7 "землеподібних" екзопланет виявились непридатними для життя

Досвід

Працювати у чоловічому стрипризі