Соболєв після звинувачень Матіоса показав довідку з військкомату

Народний депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв повідомив, що 2005 року у військкоматі Шевченківського району Києва його поставили на облік як "оператора ЕОМ".

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, коментуючи звинувачення керівника Головної військової прокуратури Анатолія Матіоса про підробку у військовій обліковій справі.

"Я довго думав, що мав на увазі Анатолій Матіос, коли сказав в ефірі Тетяни Даниленко, що в цю справу "за два-три роки до війни були внесені зміни шляхом підроблення військової облікової справи, де було написано "військовий журналіст"". Перерив папери, знайшов документ, який мені видали при постановці мене на облік у військкоматі мого Шевченківського району Києва у 2005 році", - зазначив Соболєв.

"Мене тоді розпитували, що я вмію, я відповів, що з 18 років працюю журналістом. В результаті, як видно з довідки, мене записали "Оператором ЕОМ". Думаю, це розшифровується як "електронно-обчислювальна машина". 12 років тому вміння працювати на комп`ютері ще не стало нормою. До чого тут "військовий журналіст" і чому це погано, я так і не зрозумів", - додав він.

Соболєв також прокоментував зміну свого прізвища, на якій акцентував Матіос.

"Мій батько загинув, коли мені було два роки. Його звали Анатолій Зімін. Коли мені було сім, моя мама повторно вийшла заміж за Віктора Соболєва. Який мене офіційно всиновив і став справжнім батьком, чию працелюбність я намагаюся наслідувати все життя. Як було прийнято в ті часи, поміняли прізвище і мені", - написав депутат.

За його словами, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков добре про це знає.

"Він сам мені розповідав навесні 2015 року, що йому доручили перевірити мою паспортну справу і, як він тоді зі сміхом зауважив: "На жаль, жодних порушень знайти не вдалося", - розповів Соболєв.

"Боюся, до такого рівня "викриттів" міністр внутрішніх справ і головний військовий прокурор дійшли, тому що далі вже не мають сил виправдовувати збереження такої кількості перевертнів та справжніх зрадників України у поліції та Збройних Силах. Історія про Юрія Голубана лише остання з багатьох таких історій. Хоча, мабуть, найбільш красномовна. Тому ми далі будемо вимагати розслідувати її до кінця", - додав нардеп.

Українська правда