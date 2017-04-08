У Запоріжжі посадовці райуправління праці вивозили в ОРДЛО гроші "переселенців"

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Субота, 8 квітня 2017, 21:24

У Запоріжжі СБУ затримала посадовців райуправління праці та соцзахисту, які привласнювали гроші переселенців.

Як повідомляє прес-служба СБУ, троє посадовців управління праці та соціального захисту населення одного з районів Запоріжжя оформлювали пакет документів для проведення виплат особам, які, в дійсності, не мають права на їх отримання.

В подальшому, за домовленістю з керівництвом однієї з банківських установ, оформлювались банківські картки, куди безпідставно зараховувались бюджетні (соціальні та пенсійні) виплати, які згодом переводилися у готівку та вивозилися до тимчасово окупованих територій.

Всього зловмисники встигли вивести з держбюджету приблизно 12 мільйонів гривень.

Раніше, у грудні 2016 року, оперативники СБУ затримали двох організаторів оборудки під час перевезення на тимчасово окуповані території понад ста тисяч гривень, отриманих у банківських установах обласного центру.

Всім членам злочинної організації оголошено про підозру за ст. 255 (створення злочинної організації), 258-3 (створення терористичної організації), 191 (привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) та 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Теми: СБУ Запоріжжя переселенці
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