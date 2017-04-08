В Румунії потяг зійшов з рейок, загинуло двоє людей

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Субота, 8 квітня 2017, 23:43

У Румунії в повіті Тімішоара на перегоні між станціями Баніца і Мерішор зійшов з рейок вантажний потяг.

За попередніми даними, в результаті катастрофи загинуло двоє механіків потягу, повідомляє Укрінформ.

Прес-служба Акціонерного товариства "Румунські залізниці" зазначає, що попереднє розслідування причин катастрофи вказує на несправність гальмівної системи потягу. Із 16 вагонів потягу 14 були істотно пошкоджені.

Проводиться слідство.

Теми: Румунія
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