В Москві зіштовхнулися поїзд та електричка, постраждали кілька людей

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Неділя, 9 квітня 2017, 01:02

На заході Москви зіткнулися поїзд далекого прямування "Москва - Брест" і електричка.

Про це, посилаючись на російські ЗМІ, пише Новая Газета.

За інформацією МНС, постраждали чотири людини.

При цьому Інтерфаксу в МНС повідомили про трьох постраждалих. Пізніше співрозмовник агентства в екстрених службах повідомив, що постраждали 11 осіб.

Очевидці розповіли, що електричка поїхала заднім ходом і, можливо, у неї відмовили гальма. За словами одного зі свідків, електричка розігналася і зіткнулася з поїздом, який рухався слідом.

"У електрички відмовили гальма, ми покотилася назад, я побіг по вагонах, попереджати пасажирів, щоб трималися або бігли вперед по вагонах", - цитує очевидця агентство.

Джерело Інтерфаксу розповіло, що зруйновані два вагони електрички. За інформацією співрозмовника агентства, постраждали чотири людини: двоє пасажирів поїзда і двоє пасажирів електрички.

 
Тасс
 

"За попередніми даними чоловік, який перебував у нетверезому стані почав переходити колії в недозволеному місці перед наближенням електрички. Машиніст електрички застосував екстрене гальмування, в результаті чого поїзд, загальмував на підйомі, скотився назад і зачепив поїзд "Москва - Брест", що проходив поруч", - розповіло джерело в службах транспортного нагляду регіону.

Аварія паралізувала залізничне сполучення на білоруському напрямку.

Теми: Росія
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